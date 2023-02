Don Bosco verwelkomt 10.000ste leerling in de ‘Technoklas’: “Al 15 jaar doen we kinderen goesting krijgen in STEM”

Directrice Hannelore Dessein telt hoogstpersoonlijk af: 9.998, 9.999 ... 10.000! Billie-Marie Pappaert van het zesde studiejaar aan Basisschool Desiré Van Monckhoven is de gelukkige, samen met heel haar klas wordt ze in de bloemetjes gezet door leerkrachten Koen, Karel, Thierry, Annelore en Luc. Zij zorgen er vier keer per week voor dat leerlingen worden ondergedompeld in technologie, STEM en VR. Met 3D-printers, LEGO-programmeersets, soldeermachines en alles wat het atelier te bieden heeft, bouwen ze een bureausetje voor elke leerling. Een programma dat 15 jaar geleden bescheiden begon, maar door het engagement van de leerkrachten uitgegroeid is tot een workshopreeks die elk jaar 600 klassen en ruim 2.300 leerlingen verwelkomt.

Billie-Marie is alvast héél blij dat ze op Don Bosco mag langskomen. “Vorig jaar waren de zesdes al geweest en zij waren enthousiast, dus ik kijk er eigenlijk al een heel jaar naar uit”, zegt ze. En hoewel haar klasgenootjes natuurlijk ook graag een prijsje hadden gewonnen, zit de sfeer goed. Straks nemen ze namelijk allemaal een zelfgemaakte notablok- en smartphonehouder mee naar huis.

Vlnr: leerkrachten Karel Vandamme, Thierry Bekaert, Koen Villers, Annelore Huybrechts en Luc Janssens. Vooraan: leerlinge Billie-Marie Pappaert.

De leerlingen worden, elk aan een station, aan het werk gezet. Ze hebben voor de gelegenheid een 3D-geprint LEGO-mannetje gekregen en een doosje voor tissues dat van kleur verandert. “Het is een samenvatting van wat we met hen doen én het biedt perspectief op wat ze zouden kunnen leren in een STEM-richting”, legt Koen Villers (46) uit. Hij coördineert het programma op Don Bosco. “We zijn indertijd begonnen met enkele klassen die leegstonden. Door de jaren heen hebben we die, in de vrije uren en samen met de leerlingen, een make-over gegeven.” Het resultaat mag er zijn: het atelier is er ééntje waar veel technische scholen jaloers op zijn. Maar ze doen het, omdat de leerlingen er écht wat van opsteken.

Het programma staat open voor alle scholen. “In augustus zetten we de inschrijvingen open, een half uur later zit het vol”, zegt directeur Hannelore Dessein. “De workshop op zich is gratis, maar we rekenen wel een kleine materiaalkost. De machines worden uiteraard ook gewoon gebruikt voor onze leerlingen, maar de workshops zijn volledig het werk van de leerlingen. Natuurlijk willen we als directie hen volop steunen door de aankoop van materiaal. Dat doe je niet in één-twee-drie, het is een werk van jaren. En we stellen de leerkrachten die dit doen, enkele uren vrij, maar zij steken er zeker evenveel uren vrijwillig werk in.”



“We weten heel goed dat het voor lagere scholen niet evident is om de kennis en de materialen in huis te halen om leerlingen warm te maken voor STEM”, zegt Koen. “Dus begonnen we hier 15 jaar geleden mee, af en toe een namiddag. Het werd al snel duidelijk dat we het moesten structureren en zo is de Technoklas van start gegaan. Dat project is wat uit de hand gelopen, intussen doen we ook een LEGO-programmeerklas, een VR-klas die dit jaar van start is gegaan en workshops die focussen op 3D-printen. We nemen dat niet licht op: het moet leuk zijn. Maar op alle niveaus klinkt het vooral dat we meer STEM-studenten nodig hebben. Hoe kan dat als ze niet weten hoe dat eruit ziet? Deze introductie is dus investeren in de toekomst. Dat is me de uren vrijwilligerswerk waard.”



