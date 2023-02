Dolleman vraagt voorwaardelijke straf nadat hij koppel klemrijdt op E40 en aanvalt met staaf: “Als hij ze dood had gewild, had hij wel ander rijgedrag vertoond”

GENT Geen reddend toverdrank­je voor Harry Potterwin­kel: Gents filiaal sluit de deuren

The Wizard Store, de Harry Potter-winkel die met veel bombarie werd aangekondigd in de Onderstraat, maar ook in Brugge en Luik een filiaal had, heeft de boeken neergelegd. Fans merkten al even op dat de winkels, na een korte uitverkoop, geen teken van leven meer gaven. Op 31 januari werd het faillissement uitgesproken.