Dochter van Kurt Burgelman over haar deelname aan The Voice Kids: “Ik zou graag door onze landgrenzen breken, maar je moet realistisch blijven”

GentNoor Burgelman (14) - dochter van zanger Kurt Burgelman – maakt vanavond haar intrede in The Voice Kids. Hiermee hoopt ze in haar vaders voetsporen te treden. “Al wil ik ook mijn eigen weg gaan”, klinkt het. “Ik wil ook nummers in het Engels schrijven, niet alleen in het Gents.”

Amper veertien is ze, maar toch komt Noor ontspannen over tijdens haar deelname aan The Voice Kids. Dat zagen we al in een voorproefje voor de tweede aflevering die vanavond wordt uitgezonden. Daarin staat Noor voor het eerst alleen op een podium, maar het is niet de eerste keer dat ze voor een publiek zingt. Als kind ging ze vaak mee naar optredens van haar vader, Kurt Burgelman.

Die was ook aanwezig tijdens Noor haar blind audition. Op een bepaald moment werd hij zelf op het podium geroepen om samen ‘Loetsebolleke’ te zingen met zijn dochter. “Ik wil heel graag in zijn voetsporen treden en een carrière uitbouwen in de muziekwereld. Maar dan wel op mijn manier. Ik wil niet alleen in het Gents zingen, maar ook in het Engels. Ik zou ook graag door onze landgrenzen breken, maar je moet realistisch blijven. Je moet beginnen waar je kan.”

Haar deelname aan The Voice Kids kan een opstap zijn voor Noor, al is dat niet de enige reden waarom ze zich inschreef. “Ik zing heel graag, en ik wil de mensen tonen wat je met zingen kan doen. Welk gevoel je daarmee kan overbrengen.” Papa Kurt is alvast heel trots op zijn dochter. “Ik had aan niemand verteld dat ik me had ingeschreven, ook niet aan hem, omdat ik niemand wou teleurstellen. Pas toen ik wist dat ik auditie mocht doen, heb ik het verteld. Papa was meteen heel fier, maar hij had toch ook veel stress toen ik daar stond.” (lacht)

Of Noor door mocht naar de volgende ronde, houden we nog geheim tot na de uitzending. Kijken is de boodschap. De uitzending begint vanavond om 20.35 uur op VTM.