Docent Arteveldehogeschool ontslagen na zogenaamde wansmakelijke filmpjes op TikTok: “Het is heel duidelijk humor, maar er was zelfs geen ruimte voor een gesprek”

Gent Jarenlang gesjoemel met valse facturen voor ‘zwart bier’ geeft doodsteek aan bekend Gents café Het Spijker

Wie een pintje wil pakken in Het Spijker vlak bij de Graslei, staat voor een gesloten deur. Het café - één van de laatste bruine kroegen in Gent - zat zeker in het weekend altijd goed vol, en toch legde de zaakvoerder op 4 oktober officieel de boeken neer. Het faillissement is een uitloper van de zaak De Wilde.

19 oktober