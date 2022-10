Dit zijn de beste veganistische restaurants in Gent (waar ook niet-vegans tevreden naar buiten gaan)

Gent 5.000 UZ-medewer­kers voortaan in blauw-wit uniform, gemaakt van 500.000 gerecy­cleer­de halveliter­fles­jes. “Nadruk op patiënt­vrien­de­lijk­heid, draagcom­fort en duurzaam­heid”

Alle 5.000 medewerkers van het UZ Gent zitten sinds vandaag in 't nieuw. “Werkkledij moet in de eerste plaats functioneel zijn, maar duurzaamheid speelt in deze tijden ook een belangrijke rol”, vindt hoofdarts Frank Vermassen. En dus werd een ecologische keuze gemaakt, waarbij het UZ 500.000 kubieke meter minder water verbruikte en 22.000 kilo minder CO2 uitstootte in vergelijking met de vorige kledij.

