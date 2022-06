Dit zagen we nog nooit: gloednieuw Marine-onderzoeksschip Belgica meert aan in Gent

Gent IN BEELD. Nieuw Gent, het nieuwe graffiti-paradijs: “We willen de leefbaar­heid verhogen”

De betoncentrale was jarenlang dé plek in Gent om prachtige graffiti te spotten, tot het bouwwerk tegen de grond ging. Nieuw Gent heeft haar plaats in genomen. Verspreid over de wijk vind je prachtige, metershoge muurschilderingen van getalenteerde artiesten uit de hele wereld. Het Gentse Wallin’ zorgt dit weekend voor rondleidingen, zodat je geen enkele mist. Wij kregen alvast een voorsmaakje.

