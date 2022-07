Dit was Sting, na drie jaar uitstel eindelijk te zien op Gent Jazz: “Hij kan het nog allemaal”

GentHet is gebeurd! Na drie jaar uitstel heeft Sting eindelijk opgetreden op Gent Jazz. Zowel de crew als het publiek, die letterlijk al jaren tickets hadden, slaakten een zucht van opluchting. De voormalige frontman van The Police pakte uit met zijn beste hits, waardoor niemand teleurgesteld naar huis ging, en sloot af met: “Thanks for the patience”.

De sfeer zat er meteen in op het langverwachte concert. Nog voor de band opkwam, werd er al luid gejoeld vanuit het publiek, en bij de aankondiging klonk een oorverdovend applaus. Sting beantwoorde dat enthousiasme door meteen te starten met twee knallers: ‘Message in a Bottle’ en ‘Englishman in New York’. Bij dat tweede nummer werd elke strofe woord voor woord meegezongen door de volle tent.

Erna volgden nog klassiekers zoals ‘Set Them Free’, ‘Fields of Gold’, ‘Shape of My Heart’, ‘Walkin On The Moon’, ‘King of Pain’ en ‘Every Breath You Take’. Afsluiten deed de superster met ‘Roxanne’ en ‘Fragile’. “Het was fantastisch”, glunderden Hilde Thijs (53) en Marc Clerkx (58) uit Lichtaart in het naar buitengaan. “We zijn grote fans van The Police, dus we zijn heel blij dat hij daar veel nummers van gespeeld heeft. Dit is waar we drie jaar op gewacht hebben.”

Volledig scherm Sting op Gent Jazz © Wannes Nimmegeers

Sting ging normaal in 2019 optreden op Gent Jazz, maar zei op het allerlaatste moment af wegens ziekte. Hij had meteen toegezegd voor de edities erna, maar dan strooide corona roet in het eten. Woensdagavond voelde daarom aan als een ontknoping: vierde keer goede keer. “Je hoorde toch een grote ‘oef’ bij zowel het publiek als de crew”, reageert organisator Betrand Flamang. Tot de frontman op het podium stond, hing er merkbaar spanning in de lucht.

“Gelukkig hebben we niet veel moeite moeten doen om hem hier te krijgen. In 2019 was zijn boodschap meteen: ik kom terug, en hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Meer dan dat: hij heeft voor een hoogtepunt gezorgd in de 21-jarige geschiedenis van Gent Jazz. Ik had nooit durven dromen dat zo’n klepper naar een festival afzakt waar minder dan 25.000 man op aanwezig is. Plus, Sting is zeventig intussen, maar hij kan het nog allemaal. De kwaliteit van zijn stem is nog even goed.”

Volledig scherm Sting op Gent Jazz © Wannes Nimmegeers

Nog niet gedaan

Wie nog niet op Gent Jazz is geraakt of wie meer wil: het festival loopt nog tot en met 16 juli. Sting was ongetwijfeld dé publiekstrekkers van deze editie, maar er staan nog andere toppers gepland de komende dagen, zoals Agnes Obel, Meskerem Mees en Kae Tempest. Intussen kijkt Flamang al uit naar volgend jaar, ondanks dat de Vlaamse Regering het subsidiedossier van Gent Jazz afkeurde. “We zijn nog steeds in gesprek”, gaf Flamang daarover mee. “Maar de 22e editie komt er sowieso. We hebben al een paar supernamen gestrikt, maar die houden we nog even voor onszelf.”

