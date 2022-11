Dit is het advies dat Stad Gent kreeg van de eigen raad over de samenwerking met de VRT in het Wintercircus

Luid protest aan het Wintercircus vorige woensdag, net voor de aftrap van de Rode Duivels in Qatar zetten manifestanten nog even hun hakken in het zand. Eén van de eisen: het openbaar maken van de adviezen van de mensenrechtenraad over de samenwerking tussen Stad Gent en het Wintercircus. Die zijn in principe consulteerbaar maar de stad zet die nu ook online. Dat duurt altijd even, het is dus geen bijzondere procedure. Al moet daar meteen een kanttekening bij: de mensenrechtenraad geeft geen advies over zulke zaken.

In de beschrijving van de functies van de Mensenrechtenraad in Gent staat dat die raad, waar onder andere leden van de Adviesraad Mondiale Solidariteit (AdMoS), vroeger Noord-Zuidraad of STANZ, in zetelen staat dat er adviezen worden gegeven over vier items. Delegaties van en naar het buitenland, de deelname aan internationale netwerken en bilaterale akkoorden (bijvoorbeeld zustersteden). Het gaat niet over aankopen van de stad. Stel dat de stad een aankoop doet bij een bedrijf dat de mensenrechten schendt, dan kan de mensenrechtenraad daar enkel vrijblijvend een advies over geven, maar dat is niet bindend.

Dat betekent niet dat er geen ethische adviezen gegeven zijn over het Wintercircus en de verslaggeving uit Qatar door de openbare omroep. AdMoS stelde wel een vraag aan het stadsbestuur en gaf vrijblijvend advies “Het is absoluut noodzakelijk dat er ook in Gent voldoende kritische aandacht is voor de manier waarop dit kampioenschap tot stand is gekomen. We dringen er dan ook op aan dat de Stad Gent het nodige doet om die kritische aandacht te waarborgen”, staat er te lezen. Over de organisatie van het evenement in het Wintercircus zelf, wordt niets gezegd. De stad voorzag wel infoborden en organiseert een mensenrechtendag. Volgens de actievoerders is dat onvoldoende.

