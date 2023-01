“Dit is een motie van wantrouwen in politie”: oppositie vindt onderzoek van unief en stad naar straatcontroles schandalig

Gent Bestolen musicalver­e­ni­ging haalt geld op in Gentse winkelstra­ten: “14.000 euro kwijt door één foute mail”

Al zingend is de jeugdmusicalvereniging BE! zaterdag door de straten van Gent getrokken. De vzw zoekt geld om hun werking te redden. De organisatie werd slachtoffer van phishing en raakte in één klap 14.000 euro kwijt.

22 januari