Dit Gentse buurthuis zendt WK voetbal wél uit, maar de winst gaat naar Amnesty International: “Door naar Qatar te kijken Qatar bestrijden”

GentNog geen adresje om de komende matchen van de Belgen op het WK te bekijken? Dan is herberg Macharius alvast een goede optie. Na een pittige discussie besliste het buurtcomité om de matchen van de Belgen toch uit te zenden. “Het tornooi had nooit in Qatar mogen plaatsvinden”, zegt bestuurslid John Vandaele (62).

“Qatar bestrijden door naar Qatar te kijken.” De Buren van de Abdij, het wijkcomité dat herberg Macharius aan de Visserij uitbaat, vat het kort en bondig samen. “Na een goeie discussie beslisten we om het WK voetbal in Qatar toch uit te zenden", zegt bestuurslid John Vandaele. “Het tornooi had er nooit mogen plaatsvinden. Er is omkoping, uitbuiting van gastarbeiders en een enorme ecologische voetafdruk mee gemoeid.”

Maar voetbal brengt het volk samen. En dat mogen we ons niet laten afnemen door die toestanden, aldus Vandaele. “We vonden een goede middenweg: alle winst van die avonden storten we door naar Amnesty International en naar We Social Movement, het voormalige Wereldsolidariteit. Die Belgische ngo was actief betrokken bij het verdedigen van arbeidsmigranten in Qatar.”

50 graden Celcius

Op 11 december vindt bij de Buren van de Abdij een gespreksavond rond het WK plaats. Om 19.30 uur komt Luc Cortebeeck langs, een vakbondsman die ook in Qatar actief was. Hij ijverde mee voor minimumlonen en basisrechten. “Jonge gastarbeiders kregen tijdens de bouw van de stadions bijzonder vaak hartaanvallen", weet Vandaele. “Ze moesten er werken in temperaturen boven de 50 graden Celcius.”

Concreet zendt Herberg Macharius alle matchen van de Belgen uit, behalve als ze de finale halen. “Zoals het er nu naar uitziet, is die kans klein”, lacht medebestuurder Karel-Jan Misseghers (32). “Maar op 20 december (de dag van de finale, red.) staat ons Bal Mundial gepland. Dat evenement gaan we niet schrappen voor de Rode Duivels. Wie geen fan is van voetbal, zal dan wel naar hier komen.”

Positieve keuze

Dat de Buren van de Abdij alle winst wegschenken, wil niet zeggen dat het comité neerkijkt op andere initiatieven benadrukt Vandaele tot slot. “Wij hebben het geluk dat we deze keuze kunnen maken. We zitten hier in een gebouw van de Stad Gent en moeten enkel de verwarming betalen. Een cafébaas wiens brood afhangt van zijn zaak kan zijn winst niet zomaar wegschenken. Dat beseffen we maar al te goed.”

