Dit blijft over van de twee wagens nadat bewoners van appartement een brandende matras uit hun raam gooiden

Gent Beslissing over nietigheid van het onderzoek rond Optima Bank een week uitgesteld

De beslissing of een deel van het onderzoek in de zaak rond de Optima Bank nietig moet verklaard worden, is uitgesteld naar 14 juni. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist. Hans Rieder, de advocaat van Jeroen Piqueur, vraagt de nietigheid van het werk van onderzoeksrechter Annemie Serlippens, die zich van het Gentse hof van beroep moest terugtrekken na een wrakingsverzoek.

9 juni