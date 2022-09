Discussie op Korenmarkt loopt helemaal uit de hand: “Maar liefst vijf politiemensen moesten hem in bedwang houden”

De feiten speelden zich af op zaterdag 29 mei 2021. De heisa ontstond omdat de dronken man doorweekt was nadat hij gezwommen had aan de Graslei. Een taxichauffeur weigerde hem mee te nemen waarop een luidruchtige ruzie ontstond.

De procureur gaf in de rechtbank het verdere relaas van de feiten. “Zijn vrienden trachtten hem tot bedaren te brengen, maar er was geen beginnen aan. De politie werd erbij gehaald, maar ook zij konden hem niet kalmeren. Ze wilden hem meenemen naar het politiebureau om daar wat af te koelen. Dit was echter niet naar de zin van de beklaagde die luid begon te roepen dat de politie hem viseerde omdat hij zwart was. Op een bepaald moment moesten maar liefst vijf politiemensen hem in bedwang houden. Twee agenten raakten daarbij gewond en hadden kneuzingen over het hele lichaam. Eén inspecteur liep tijdens het incident ook een kwetsuur op aan de pols. Beide politiemensen waren twee dagen arbeidsongeschikt.” De procureur vorderde voor de feiten een werkstraf voor de man. De gewonde inspecteurs, die zich burgerlijke partij stelden, vragen elk een schadevergoeding van 350 euro.

“Mijn excuses, maar...”

De man bood in de rechtbank meteen zijn excuses aan voor zijn gedrag, maar voegde daar onmiddellijk aan toe dat de agenten hem in de combi meermaals geslagen hebben. “De politie was niet correct en ik ga dus ook niet akkoord met de schadevergoeding die ze vragen.”

De rechter was eerder sceptisch over de man zijn verklaringen. “Het is niet de eerste keer dat u voor de rechter verschijnt, meneer. U bent al veroordeeld voor diefstal met geweld, verboden wapendracht en het uiten van bedreigingen. U heeft duidelijk problemen met uw impulscontrole. U moet daar dringend aan beginnen werken of ik voorspel voor u nog veel problemen”, besloot de rechter. De uitspraak valt op 19 oktober.

