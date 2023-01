Discussie in het verkeer leidt tot verkeersagressie in Ledeberg: man geeft bestuurder vuistslag door open raam

Gent 51% méér faillisse­men­ten in Oost-Vlaanderen dan in 2021: “Vooral bouw, horeca en kleinhan­del hebben het moeilijk”

Het gaat niet zo goed met de kleine en middelgrote ondernemingen in Oost-Vlaanderen. Unizo tekende in 2022 1.230 faillissementen op, of 51,49 % méér dan in 2021. We zitten net niet op het niveau van rampjaar 2019, toen 1.281 kmo’s over de kop gingen.

13 januari