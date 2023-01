Dimitri opent bakkerij in oude slagerij: “Probeer zeker ook onze ontbijtmanden”

GentDe 28-jarige Dimitri Vroman heeft een oude droom waar gemaakt: in een oude slagerij in de Brugsepoortstraat is hij zijn eigen bakkerij gestart. Het gehakt en de biefstukken werden ingewisseld voor brood, koffiekoeken, taarten, belegde broodjes en ontbijtmanden.

De bakkerij van Dimitri is klein, maar gezellig. De tegels en de koeltoog herinneren aan de slagerij die hier decennialang zat, maar jaren geleden de deuren sloot. Eind 2021 was er even een vegan delicatessenwinkel gevestigd, maar daarna stond de winkel weer leeg. Tot Dimitri besloot om er een bakkerij te openen.

Het kreeg de bijzondere naam DJJ: de eerste letter van zijn eigen de naam, de naam van zijn vrouw Jean en hun zoontje Jochua. In de rekken vind je brood, stokbroden, pistolets, koffiekoeken, kleine taartjes, gebak en belegde broodjes. Op bestelling kan je ook grotere taarten krijgen. “Voorlopig werk ik samen met een andere bakker, maar op termijn ga ik alles zelf maken”, zegt Dimitri trots. “Ik droom al jaren van een eigen winkel. De energieprijzen hebben me niet tegengehouden, we draaien hier toch op groene energie.”

Themamanden

Wat je nog kan bestellen in DJJ: broodjes- en ontbijtmanden. “Je kan kiezen uit een standaard, een deluxe, een verrassings- of een thema-ontbijtmand. In de standaardmand zitten koffiekoeken, sandwichen, fruitsap, choco en confituur. Neem je de deluxe versie, dan krijg je ook champagne of wijn, koffie en brood mee. Denk bij de themamanden aan een Turks of Marokkaanse ontbijt of een mand voor Valentijn.”

Het aanbod zal de komende maanden enkel maar uitbreiden. Zo wil Dimitri ook Filipijnse cakes, soep en beleg aanbieden, zonder een overaanbod op te bouwen. “Ik wil groeien op basis van de noden van de klanten. Ik ben sterk gekant tegen voedselverspilling. Wat we over hebben op vrijdag, geven we aan de kloosterzusters om de hoek, zij doen elke zaterdag een bedeling. We werken ook met Too Good to Go.”

Bakkerij DJJ, Brugsepoortstraat 20, 9000 Gent. Open van maandag tot en met donderdag van 7.20 tot 18 uur. Op zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur.

