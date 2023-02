Digitale menukaartbouwer Dorst neemt nu ook Brussels QR-codebedrijfje over

Een QR-code in plaats van een fysiek menu, het is één van die restjes van de coronacrisis die niet meer weg te denken zijn. Dorst en orderBilly, twee Gentse bedrijfjes met vergelijkbare technologie, gingen eind vorig jaar al samen in zee. Nu komt ook het Brusselse mobileMenu van Raf Peeters in de groep terecht. “We hopen nog veel bedrijven over te nemen, om de klant zo goed mogelijk te bedienen”, zegt Maxim Sergeant van Dorst. “Daarom zullen we ook de naam orderBilly blijven gebruiken. Dat is iets toegankelijker voor de internationale markt.”