Dievenbende toert rond in Oostakker: twee inbraken op zondag gemeld

Gent Kunst tot bij u gebracht: bezoekers van Gentse Museum­nacht worden verrast door wandelende schilderij­en

Tien Gentse musea gooiden donderdagavond hun deuren open voor een nieuwe volwaardige Museumnacht, na twee coronaedities. En dat de interesse groot was, blijkt uit de cijfers. Maar liefst 29.000 bezoekers zakten af naar de Gentse binnenstad. Dat zorgde her en der voor enkele wachtrijen, maar daar had kunstenaar Lander Cardon een originele oplossing voor.

2 december