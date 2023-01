Dieven stelen katalysator uit wagen op klaarlichte dag

De diefstal gebeurde zondag rond 13 uur langs de New-Orleansstraat in Gent, vlak bij de wijk Meulestede. Een vrouw zag hoe enkele verdachte personen prutsten aan het voertuig. “Volgens de getuige lag één persoon onder de auto met een slijpschijf. Een meisje van een jaar of 12 stond voor de wagen, vermoedelijk op uitkijk”, vertelt zaakvoerder Arnaud Croux, de eigenaar van het voertuig. “Het eerste telefoontje had ik gemist. Toen de getuige me te pakken kreeg, zei ik dat wij daar niets mee te maken hadden en is ze teruggekeerd om een foto te nemen. Helaas reden de verdachten toen net door.”