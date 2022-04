Dieven gaan aan de haal met 4.000 euro aan muziekmateriaal

Michélé parkeerde zijn auto rond 16.30 uur op de Brugse Steenweg in Mariakerke. Een half uur later stapte hij nietsvermoedend in zijn wagen om te vertrekken naar een optreden in Leffinge. “Pas toen ik tien minuten onderweg was, had ik door dat mijn materiaal verdwenen was", vertelt hij. “Eerst dacht ik dat ik het thuis vergeten was. De auto was namelijk niet opengebroken. Maar na een tijdje begon het te dagen dat het effectief gestolen was. Ik ben nochtans vrij zeker dat ik de auto heb gesloten, maar tegenwoordig kun je een auto ook elektronisch openbreken met de juiste apparatuur.”