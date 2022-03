Dieven boren gaatje onder slot en halen in amper vijf minuten tijd volledige bestelwagen leeg in Drongen

Een onaangename verrassing voor het slachtoffer, die aan de slag is als metser, toen hij donderdagochtend aankwam op zijn werk. Toen hij zijn bestelwagen opende, merkte hij dat zijn koffer volledig leeggeroofd was. Hij verwittigde meteen zijn ouders, in de hoop dat de camerabeelden die de oprit gericht zijn duidelijkheid konden brengen.

“Op de beelden is te zien hoe een tweetal om 1.38 uur onze oprit komt opgereden met een luxueuze witte wagen", vertelt de mama van het slachtoffer. “Twee mannen stappen uit de wagen, een met een zwarte jas en een met een grijze trui, en gaan meteen aan de slag.” Alsof het niets was, boorde het tweetal een gaatje onder het slot achteraan de bestelwagen, waarna het slot in een wip open ging. “Alles namen ze mee. Een slijpschijf, boren en een dure laser. Amper 5 minuten later waren ze alweer weg, in de richting van de autostrade.” Intussen werd er aangifte gedaan bij de politie. “We zijn allemaal toch redelijk van slag. Iedereen moet zo hard werken, zeker mijn zoon om zijn gerief te kunnen betalen, en dan krijg je zoiets.”