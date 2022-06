Dietrich en Daphné organiseren gesprekken over leven met een diagnose én een job in de techwereld: "ASS of ADHD, dat is een stérkte”

GENTDietrich Moerman en Daphné De Troch hebben flink wat jaren ervaring in de tech-industrie op de teller, maar botsten steeds op hetzelfde probleem: met een ADHD-diagnose pas je niet altijd in de bedrijfscultuur. Nu runnen ze hun eigen consultancy-bedrijf en willen ze samen met de industrie nadenken over de kracht van ‘neurodivers’ zijn. “Het is tijd om de silo’s te doorbreken”. Op 28 juni organiseren ze daarom een evenement.

Met Bjièn hebben de twee nu hun eigen oplossing voor hun probleem gevonden. “We liepen al even met het idee om een online groepje op te richten over problemen waar techbedrijven regelmatig op botsen. Vaak denken ze dat het een techprobleem is, terwijl het een ‘mensen’-probleem of een systeemprobleem is”, zegt De Troch. “We willen bedrijven, teams en mensen helpen met het doorbreken van het silodenken en de siloaanpak die vaak sterk aanwezig is binnen de techbedrijven vandaag”. Silodenken, dat betekent dat je een probleem oplost in één afdeling, maar niet breder denkt.

Tech en talk

De online-editie van ‘Breaking the silo’s’ is een succes en dus komt er nu een live-evenement. De eerste ‘silo’ die Daphné en Dietrich willen doorbreken, is die van neurodivergentie. Dat is een overkoepelende term die gebruikt wordt voor mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals ASS of ADHD, maar ook soms hoogbegaafdheid of ocd meeneemt. Dat betekent niet dat het de énige silo is waarvan ze de muren willen slopen, maar het is wel diegene waar ze zelf het meest ervaring mee hebben.

“We richten ons specifiek op de techindustrie omdat we hier zelf de meeste werkervaring en kennis binnen hebben, maar ook om ons te onderscheiden van de algemenere events zoals TED talks en de focus te behouden. Natuurlijk weten we dat veel van deze zaken ook binnen andere industrieën aanwezig zijn. Mensen uit andere industrieën zijn dan ook meer dan welkom op onze meetups als het onderwerp hen aanspreekt”.

Aut of the box

Vier sprekers komen een avond lang uitleggen hoe zij hun eigen neurodiversiteit gebruiken op het werk, welke uitdagingen er bij komen kijken en welke voordelen zo’n neurodivers brein heeft. Dietrich spreekt zelf over zijn ervaring met ADHD hebben terwijl je een tech-team leidt. Auteur en podcastmaker Magali De Reu, vertelt over haar ervaring met haar diagnose ASS - ADHD én de mythes en misverstanden over neurodiversiteit. De Reu ken je ook van haar boek over autismespectrumstoornis: ‘Aut of the Box’.

Ondernemer Bruno Lowagie bespreekt hoe de ‘beperkingen’ van zijn autisme zijn traject als ondernemer hebben beïnvloed. Businesscoach Muriel Van Gompel wil bedrijven aanmoedigen om net in te zetten op neurodiversiteit.

Met de meetup willen Daphné en Dietrich mensen die denken dat ze neurodivers zijn, een hart onder de riem steken. Tegelijk moet ‘Breaking The Silos’ managers en bedrijven doen nadenken over de kansen die neurodiverse personeelsleden kunnen bieden.

‘Breaking The Silos: Neurodiversity’

28 juni 2022 - 19u

Teamleader HQ - Dok Noord

Toegang is gratis, inschrijven is wel verplicht.

