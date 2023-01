Dierenasiel moet tóch hogere muren zetten na klachten over blaffende honden: “Er is met dwangsommen gedreigd, dus we hebben geen keuze”

GENTHet dierenasiel aan de Watersportbaan in Gent moet dan toch de buitenmuren laten ophogen. De nieuwe gebouwen waren zo gezet dat er veel natuurlijk licht voor de dieren was, maar het geblaf van de honden resulteert in klachten van de buurt. Na veel discussie worden de muren nu niet 3, maar 5 meter hoog.

Even terugspoelen: sinds de verhuis van het dierenasiel komen er uit de buurt klachten over de blaffende honden. Het gebouw is zo gezet dat er veel natuurlijk licht binnenkomt, maar dat betekent ook dat het lawaai naar buiten gaat. In het Citadelpark was dat geen punt, maar in deze buurt wonen ook mensen en dat veroorzaakte problemen. “We hebben toen geïnvesteerd in geluidsisolatie, maar dat was klaarblijkelijk niet voldoende”, klinkt het. De geluidsoverlast was zelfs een topic in de stad en die beval uiteindelijk hogere muren.

“Geen compromis mogelijk”

“Wij hebben uiteindelijk een vergunning ingediend voor een muur van 3 meter hoog, maar volgens de studie van de stad was dat onvoldoende", zegt Kristien De Waele van het dierenasiel. “Nochtans hoopten we op een tussentijdse geluidsmeting om aan te tonen dat de intussen getroffen maatregelen effect hadden. Er is duidelijk geen compromis mogelijk. Er is nu ook met dwangsommen gedreigd, dus we hebben geen keuze. We zullen we de 5 meter hoge muren bouwen. Nochtans gaat het niet om veel klachten, maar we hopen hiermee wel goede wil te tonen.”

Wandelvrijwilligers

“Uiteindelijk gaat het ons om het welzijn van de dieren en de connectie met de buurt is ook erg belangrijk. We willen nu vooral vooruit kijken en voor de dieren zorgen, maar het blijft jammer van de serieuze financiële investering. Bij deze willen we graag een warme oproep lanceren om met onze honden te komen wandelen. Als ze wat minder daglicht zien, is dat extra belangrijk.”

