Dief trekt verkeerspaal uit de grond en gaat aan de haal met fiets van medewerker restaurant Karoot

Gent Daphne, Stijn en Mieke openen veganisti­sche superette in oude galerij: “Een plek waar de Gentenaars fier op mogen zijn”

De Bourdon Arcade in Gent zit in een nieuw jasje. Stijn Sprengers, zus Daphne en mama Mieke Waterloos vormden het om tot een prachtige, lichtrijke superette met enkel vegan artikelen. In de rekken liggen meer dan 300 producten - van lokale groente en fruit tot ‘liquid smoke’. In de centrale bistro kan je smullen van kaaskroketten en ander plantaardig lekkers.

11 oktober