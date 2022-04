Dief steelt elektrische step en wordt amper twee uur later betrapt tijdens tweede diefstal: “12 maanden cel, want kans op herval is torenhoog”

Gent Inbreker (24) met zware versla­vings­pro­ble­ma­tiek krijgt kans van rechtbank: “Ik dronk vodka omdat ik niet kon slapen van de coke”

Een 24-jarige Gentse dief die het op twee kapperszaken en een winkel had gemunt is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel. De man pleegde drie inbraken om te kunnen voorzien in zijn drug- en alcoholverslaving.

22 april