Dief ‘met groene jas’ breekt binnen in wagen en wordt op heterdaad betrapt, maar ontkent de feiten: “Ik heb die spullen gevonden”

Het ging onder meer om een portefeuille en een identiteitskaart. De politie kwam enkele ogenblikken later aan en merkte de man op in de buurt van de wagen. Hij had de gestolen spullen nog steeds op zak. Maar volgens hem had hij niets te maken met de diefstal. “Ik was dronken en zocht een slaapplek in het park. Het is daar dat ik die spullen gevonden heb”, verklaarde hij aan de agenten. Ook in de rechtbank gaf hij dezelfde uitleg. Volgens het openbaar ministerie gaat het om een ongeloofwaardige verklaring en is de man schuldig. Er werd voor hem een celstraf van 12 maanden gevraagd. De uitspraak volgt later deze maand.