Dief gaat op klaarlichte dag aan de haal met kunstwerk aan Sint-Jacobskerk: “We willen het zelfs terugkopen voor 500 euro”

Na afloop van de tentoonstelling trokken de twee kunstenaars dinsdagnamiddag richting de Sint-Jacobskerk waar ze hun werken zouden inladen. Terwijl het duo even de kerk inwandelt, stellen ze enkele ogenblikken later vast dat één van hun werken verdwenen is. En dat vlak voor hun landelijke tournee.

Niet te vinden

“We zijn meteen beginnen zoeken. Op straat, in omliggende cafés, maar nergens was het werk te bespeuren”, zegt Xavier Van Eeckhoutte (wolfhexenphotos). Hij vreest dat hij zijn werk niet zal terugzien. “Voor ons is het werk van onschatbare waarde, maar voor een buitenstaander is dat niets waard. Je kan dat ook niet verkopen. Maar zonder dat werk ontbreekt er een essentieel onderdeel van onze voorstelling. Het voelt toch een beetje alsof ons kindje ontvoerd is. We willen het dus koste wat kost terugvinden.”

Dat kan je letterlijk nemen, want de kunstenaars loven een beloning uit voor de gouden tip. Maar ze gaan nog verder. “Stelen doe je niet zomaar. We hebben begrip voor de dief, want misschien heeft hij wel honger en hoopt hij het werk te kunnen verkopen. Daarom willen we hem laten weten dat we het werk terug willen kopen voor een bedrag van 500 euro.”

Cynisch

Wat de diefstal cynisch maakt, is het feit dat het werk juist een positieve boodschap probeert mee te geven. “Het werk poogt hoop te geven aan jongeren die kampen met zelfmoordgedachten: ‘It’s no use giving up. Only positive action can save you.’ Ook de titel van het werk lijkt haar naam waar te maken: ‘So Where Are You Going Alice’, verwijst letterlijk naar onze zoektocht.” In de hoop om hun tournee op een goede manier te kunnen hervatten, hopen de kunstenaars op een positieve reactie van de dief, of een gouden tip. Informatie mag gestuurd worden naar sophie.cocquyt@telenet.be, xve@telenet.be of honoredo@gmail.com.

