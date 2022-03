Dief die wagen van Diane (90) stal moet 14 maanden naar de cel én de schade vergoeden: “Mooi cadeau voor mijn verjaardag”

Op 17 april van vorig jaar werd Diane Pardon (90) slachtoffer van de diefstal, toen ze thuis kwam van de supermarkt. “Ik had twee volle zakken en heb die naar mijn appartement gedragen. Die dag had ik erg veel aan mijn hoofd en uit verstrooidheid was ik mijn sleutels op de autodeur vergeten.”

De volgende ochtend werd Diane gewekt door de politie die haar vertelden dat haar wagen gestolen en vernield was. Diane kwam uit de lucht gevallen. Een dief had de sleutels op het voertuig zien zitten en was ingestapt en vertrokken. De bestuurder, die onder invloed van drugs bleek te zijn, reed richting Dampoort, waar hij door een rood licht reed en tot stilstand kwam tegen een verkeerspaal. “De hele linkerkant van mijn KIA was kapot.”

Diane kwam zelf naar de rechtbank afgezakt om haar zaak te bepleiten. Omdat ze hardhorig is, mocht ze wat dichter bij de rechter gaan staan wanneer die zijn uitleg deed. Ook bij de procureur deed ze hetzelfde. De dief werd veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Voor Diane was het vooral belangrijk dat ze haar schade terugbetaald kreeg. Dat was gelukkig het geval. Een laat verjaardagscadeau voor Diane, die zopas 90 jaar oud werd.