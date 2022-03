Deze twee Van Gogh-schilderijen gaan morgen onder de hamer in Sint-Martens-Latem: “Betaalbaar gezien de faam van de schilder”

Beide werken - ‘Viooltjes in een vaas’ en ‘Landschap met molen en huis in achtergrond’ – werden geschat op een bedrag tussen de 150.000 en 450.000 euro, maar ze kunnen evengoed voor meer verkocht worden. “Vorige maand werd er nog een ander vroeg werk van Van Gogh voor 1,8 miljoen geveild in New York. Het is dus moeilijk in te schatten. Maar gezien het weer verwachten we geen stormloop, wat in het voordeel ligt van de bieders.”