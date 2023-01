Deze straat aan de Leopoldskazerne heeft nieuwe naam: duidelijke verwijzing naar Gentse geschiedenis

Gent Voor de planten­lief­heb­bers én de soldenja­gers: grote plantenver­koop in shopping­cen­trum Zuid

Ben je verzot op planten én op koopjes? Dan moet je op 19, 20 of 21 januari in het shoppingcentrum Zuid zijn voor een grote plantenverkoop aan sterk verlaagde prijzen. In de rekken zal je zowel binnen- als buitenplanten vinden.

10 januari