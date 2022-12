Deze school pakt graag een gele kaart voor de liefde. “Liefde voor het spel en voor iedereen”

“Het WK-gebeuren bracht interessante gesprekken naar boven in de klassen en in de leraarskamer”, zegt Eva Lefief, leerkracht van 6B in de afdeling Casierlaan. “Niet enkel over het sportieve deel, maar ook de dubieuze organisatie in Qatar en de beslissingen van de FIFA in verband met het verbod op de regenboogkapiteinsband. Daarom wilden we dit keer méér doen dan de leerlingen als Duiveltjes naar school laten komen. We lanceerden de symbolische actie #DeWijzeEikpaktgraageengelekaart! Iedereen komt in het rood, de kleur van de liefde, en de leerkrachten dragen een onelove-kapiteinsband. Op deze manier willen we aankaarten dat we geloven in de boodschap ‘liefde is liefde’ en is dit een statement voor de mensenrechten. Als school van het GO! geloven we sterk in onze missie om ons te focussen op wat mensen verbindt en willen we de leerlingen leren om samen te leven over de grenzen van verschillen heen. Liefde voor het spel, liefde voor iedereen!”