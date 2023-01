Deze post zal niet op tijd aankomen: vrachtwagen van bpost belandt in de gracht naast Industrieweg

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur langs de Industrieweg in de richting van Zelzate. Een vrachtwagen van bpost week plotseling van de rijbaan af, reed over het fietspad en kwam uiteindelijk in de gracht naast de weg terecht. “Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren”, laat de Gentse politie weten.