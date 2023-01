Deze legendarische restaurants sloten het afgelopen jaar de deuren in Gent

GentIn 2022 openden heel wat restaurants de deuren in Gent, maar er sloten er ook veel de deuren. Enkele daarvan zullen nog lang in het geheugen blijven hangen, zo iconisch waren ze.

Hét restaurant van Sint-Denijs-Westrem

2022 was het jaar dat Sint-Denijs-Westrem haar meest iconische restaurant verloor: Le Temps d’une Chanson. 15 jaar lang was het een trekpleister voor liefhebbers van gegrilde vis, steak en groenten van de bovenste plank – al kwamen heel veel klanten voor Jean-Claude, een fenomeen op zich. Tussen de tafels en de bar hing hij kaartjes, knipsels, platenhoezen en meer uit waardoor het restaurants soms meer weg had van een levend museum.

Volledig scherm Jean-Claude van Le Temps d'une Chanson. © Jill Dhondt

Het Gouden Hoofd

Een even iconisch restaurant dat in 2022 de deuren sloot, is Het Gouden Hoofd in de Slachthuisstraat. Twintig jaar lang een geliefde plek voor vele Gentenaars en niet-Gentenaars. “Omwille van de gezellige, huiselijke sfeer”, zei eigenaar Jan Dewulf vlak voor de sluiting. “Maar het is nu echt tijd om te stoppen.” Eind augustus gingen de deuren definitief toe. Enkele maanden later, opende al een nieuw restaurant in het oude vleeshuis: Raaf.

Volledig scherm Het Gouden Hoofd op de nieuwe locatie. © rv

Dé superette

Eind november was opnieuw het einde van een tijdpark want De Superette sloot de deuren. De populaire bakkerij met restaurant werd zes jaar eerder opgericht door de gerenommeerde chef Kobe Desramaults en bakker Sarah ‘Biggie’ Lemke. Nadat Kobe Gent had ingeruild voor het Italiaanse zuiden, besloot Biggie om terug te keren naar de Verenigde Staten. Tot grote spijt van de vele vaste bezoekers van De Superette. Al hoeven ze niet lang te treuren: over enkele weken opent er al een nieuwe bakkerij met koffiebar in het pand.

Volledig scherm De Superette © De Superette

Bij de eerste Italianen

Eind december zijn er toch wat traantjes gevloeid op het Sint-Annaplein, toen Italia-Grill haar laatste dag beleefde. Het restaurant werd in 1972 – 50 jaar geleden – geopend door rasechte Italianen, als een van de eerste Italiaanse restaurants in Gent. Al kon je er van in het begin naast Italiaanse ook Franse specialiteiten krijgen. In 1986 werd het overgenomen door Pascale Decroos, een rasechte Gentenaar, en Girolamo ‘Mimmo’ Ricchitelli, een ingeweken Italiaan. Eind december sloten ze met pijn in het hart de deuren en gingen ze een welverdiend pensioen tegemoet.

Volledig scherm Pascale en Girolamo van Italia-Grill: memorabele gerechten, memorabele uitbaters en een memorabel interieur. © Jill Dhondt

Hondencafé

2022 was ook het jaar waarin Dogs & Drinks de deuren sloot – het allereerste hondencafé van het land. Een plek waar je gewoon een pintje kon drinken, maar evengoed een hond adopteren. Drie jaar geleden wandelde de eerste klant er binnen, begin oktober 2022 de laatste. Door de verhoogde energieprijzen, konden de vrijwilligers de huur niet meer betalen. Ze probeerden nog een ander pand te vinden met een lagere huurprijs en beter isolatie, maar zonder resultaat.

