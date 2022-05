Deuren en bruggen Nieuwe Sluis Terneuzen komen zondag aan: “Belangrijk economische impuls voor Vlaanderen”

De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. De verwachting is dat ze tegen 2023 operationeel is. Na de realisatie is de Nieuwe Sluis met zijn 427 meter lengte en 55 meter breedte, een van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama. Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent in het havengebied van North Sea Port en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beide rekenen op een aanzienlijke economische impuls.