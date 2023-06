Dertiger die drugs dealt vanuit café, riskeert celstraf en fikse boete

Gents bouwbe­drijf Durabrik schenkt 12.000 euro aan goede doelen: “We willen bijdragen aan een warme buurt”

In het hoofdkantoor van Durabrik in Drongen hebben dinsdag 12 goede doelen een cheque van 1.000 euro mee naar huis gekregen. In elke gemeente waar het bouwbedrijf een nieuwbouwproject opstart wordt één vereniging geselecteerd.