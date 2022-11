Derde slachtoffer in één week tijd: ouders trekken aan alarmbel na aanrijding 10-jarige fietser aan Dampoort

Gent Opnieuw vertraging voor werken aan Dampoort: zomer 2024 nieuwe einddatum

De werken aan de Dampoort in Gent lopen opnieuw vertraging op. Normaal gezien moesten de werken in het voorjaar van 2023 afgerond zijn. De einddatum is nu verplaatst richting de zomer van 2024.

12:13