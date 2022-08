Dementerende man (63) stapte waarschijnlijk met iemand mee in de lift van woonzorgcentrum vlak voor hij naar buiten wandelde

GentEen verontrustende verdwijning van een 63-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Ramen en Poel is maandag in positieve zin geëindigd. De man, die dementerend is, werd in goede gezondheid teruggevonden. Waarschijnlijk was hij met een bezoeker in de lift gestapt en zo naar buiten gewandeld. Het woonzorgcentrum stelde alles in het werk om de man zo snel als mogelijk terug te vinden.

Het was zondag even alle hens aan dek in woonzorgcentrum Ramen en Poel. Een 63-jarige dementerende bewoner van een gesloten afdeling bleek plotseling verdwenen. Na enkele minuten werd zijn afwezigheid al opgemerkt, maar de man was nergens in de omgeving meer te vinden.

Snel gehandeld

“Ons personeel heeft meteen juist gehandeld”, zegt Lieve Van Boxem, woordvoerder van Korian, waaronder woonzorgcentrum Ramen en Poel valt. “Alle hulpdiensten werden op de hoogte gebracht, net als De Lijn en de familie van de bewoner. Binnen het uur waren alle instanties op de hoogte en werd er op grote schaal gezocht.” Een dag later werd de vermiste bewoner in goede gezondheid terug aangetroffen. Hij had waarschijnlijk niet geslapen en had enkel grote dorst, want bij zijn terugkomst dronk hij een volledige fles water op.

“Het was een ingrijpend incident. Zeker voor de familie, maar eveneens voor ons personeel. Zij hebben zondag zelfs tot één uur ‘s nachts meegezocht.” Over wat er gebeurd is, bestaat nog geen zekerheid. “Wij zijn een open huis. Iedereen die buiten wil, kan een wandeling gaan maken. Behalve zij die op een gesloten afdeling verblijven. Daar is een code vereist om binnen en buiten te gaan. Hoogstwaarschijnlijk moet de bewoner met iemand mee in de lift gestapt zijn en zo naar buiten gewandeld. We zijn enorm opgelucht dat alles oké is en we hem teruggevonden hebben. Daar willen we de politie zeker voor bedanken”, aldus Van Boxem.

Ook de familie van de man vindt dat het personeel goed gehandeld heeft en wijst allesbehalve de vinger. “Maar het toont wel aan waar het pijnpunt ligt, namelijk de onderbemanning. En dat geldt voor alle woonzorgcentra. Het is vandaag de dag niet mogelijk om voor iedere bewoner op elk moment van de dag te kunnen zorgen.”

