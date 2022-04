Delegatie van politie van Malta op studiebezoek in Gent

De Maltese politie is drie dagen in het land, en bezocht vandaag Gent. Op de thema’s waarvoor de delegatie naar onze stad afzakte, hebben de Gentse flikken een meer dan goede reputatie opgebouwd. Ondanks negatieve berichten af en toe blijkt telkens dat de Gentse flikken problemen met jongeren correct en volgens de vooropgestelde procedure aanpakken. Ook doen ze bijzonder veel moeite om een goede band op te bouwen met de jeugd in moeilijke wijken. Daarvoor is onder meer een project rond samen boksen op poten gezet. Ook in wijkwerking is Gent sterk, en de initiatieven rond het professioneel handelingskader voor politiecontroles kan rekenen op interesse van ver buiten Gent. “We moeten blijven investeren in goede relaties met alle gemeenschappen en buurten om een nabije politie te zijn en te blijven”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “We willen allemaal een zo veilig en aangename mogelijke stad voor alle Gentenaars. Rond dat gemeenschappelijk belang zijn veel concrete en positieve initiatieven nodig en mogelijk.” De bezoekers bleken een bijzondere interesse te hebben in de Gentse ‘jongerentoets’, en in de richtlijnen rond ‘ethnic profiling’. Na een informatiesessie volgde een stadswandeling, en een diner in het Pakhuis.