Defecte verkeerslichten op druk kruispunt in Rabot sturen verkeer in de war

Vinderhout­se bossen opnieuw gegroeid, met dank aan de leerlingen van De Feniks

Het einde van het plantseizoen is in zicht, maar de leerlingen van basisschool De Feniks in de Brugse Poort lieten zich niet tegenhouden om toch nog een hoop boompjes en struiken in de grond te steken. Afgelopen winter kwam er op die manier 6,5 hectare bos bij.