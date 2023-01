Defecte camera’s, versleten statieven én schuldenput van meer dan 2 miljoen euro: donkere wolken boven regionale zender AVS

Gent Krissy (42) laat broodjes­bar over omdat ze al 5 maanden amper kan spreken: “Herstel zal zeker een jaar duren”

Krissy Verschaeve (42) smeert nog even graag broodjes als in het begin, maar haar lichaam kan niet meer mee. Nu ze al maanden geen stem meer heeft, neemt de Amsterdamse barista Nona Winterink haar broodjesbar over. “Ik was doorgegaan tot ik crashte”, vertelt Krissy, in de mate dat ze kan. “Nona is mijn reddende engel.”

