Deelbootjes voor de Muide: Lieven 46) zorgt ervoor dat iedereen van het water kan genieten met een ‘Buut’ voor de buurt

Gent Klein brandje, veel bekijks: brandweer­wa­gens rukken uit naar Ajuinlei

Een klein incidentje kreeg woensdagmiddag heel wat bekijks in Centrum-Gent. Op de Ajuinlei vloog omstreeks 16.00 uur een houten paaltje in brand. De brandweer rukte met een viertal wagens uit. “Dat is een standaardprocedure”, laat Anouk Veyt van de Brandweerzone Centrum. “Toen we aankwamen wat het brandje al geblust door omstanders.” Niet veel later verlieten de brandweerlui de Ajuinlei.

11 mei