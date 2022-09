Decathlon Sint-Denijs-Westrem stopt al na anderhalf jaar. “Concept Click&Connect eerst verder uitwerken”

Gent Gepensio­neer­de juf Chris (66) staat opnieuw voor de klas: “Alleen die ICT, daar gaan ze mij even bij moeten hel­pen”

Zes jaar na haar pensioen is Christine De Puydt donderdagmorgen opnieuw de schoolpoort binnengewandeld, richting het tweede leerjaar van de Gentse Bollekesschool. Last minute belde directeur Gwen Moerman haar op met de vraag of ze niet kon invallen voor een collega die een ongeval had. Juf Chris is overigens niet de enige gepensioneerde op de school. “Gelukkig kan ik op de oud-collega’s rekenen”, aldus de directeur.

