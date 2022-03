Decaan UGent stapt op na klachten over machtsmisbruik

GENT 5 x uit in Gent: van illustra­ties over poppenthea­ter en het ‘stoutste’ museum van de stad

De lente is in de stad en dat betekent maar één ding: wij willen de stad in. Omdat het niet elke week hetzelfde moet zijn, hebben wij voor u vijf tips verzameld om het weekend spannender, leuker en voller te maken. Van piemels in het GUM tot poppen op straat, hier zijn onze toppers.

8:30