Decaan UGent stapt op na klachten over machtsmisbruik: UGent gaat extern meldpunt oprichten

In een interne mail die de krant kon inkijken, kondigt Van Meirvenne zijn ontslag aan. Hij doet dat nadat er meerdere berichten bovenkwamen over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, waar Van Meirvenne decaan is. “Wie anders dan de decaan die de voorbije jaren in functie was kan de verantwoordelijkheid opnemen?”, klinkt het in de mail. Het ontslag zou ook aanvaard zijn door de universiteit.

In de mail benadrukt hij wel dat het om een “louter persoonlijke beslissing gaat” en “zonder druk van iemand”. Het ontslag van de decaan gaat in op 1 april. Academisch secretaris Ann Dumoulin neemt tijdelijk zijn plaats in.

De faculteit kwam al meermaals in opspraak. Zo bracht Pano vorige week nog aan het licht dat er sprake was van “grootschalig misbruik” door een professor. De prof in kwestie zou al zeker tien jaar onder vuur liggen. Er waren al vaker informele meldingen gemaakt van pesterijen, intimidatie en bedreigingen. Uiteindelijk kwam er na een officiële klacht toch een tuchtprocedure. De prof werd onder financieel toezicht gezet en mocht uiteindelijk twee jaar lang geen doctoraatsstudenten begeleiden. Na een externe analyse in 2019 werd hij alsnog aangesteld tot hoogleraar.

Uiteindelijk bood rector Rik Van de Walle openlijk zijn excuses aan. Hij pleit ook voor een extern tuchtorgaan. Intussen bleef het op de faculteit wel broeien. De professor mag intussen ook een maand lang de campus van de UGent niet betreden. Het gaat om een ordemaatregel, niet om een straf.

Reactie UGent en rector

De UGent laat weten dat ze de beslissing van de decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen respecteert en er alle vertrouwen in heeft dat de continuïteit van de facultaire werking de komende maanden, tot de aanstelling van een nieuwe decaan, verzekerd blijft.

“Ik ken professor Marc Van Meirvenne al lang. Uiteraard zijn er door de jaren heen enkele punten geweest waarop we van mening verschilden. Dat hoort zo te zijn onder academici en doet helemaal niets af van mijn appreciatie voor hem. Dan heb ik het zowel over de mens, de professor als de decaan Marc Van Meirvenne”, laat rector Rik Van De Walle nog weten.

