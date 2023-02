Debat Groot Vleeshuis haalt Vlaams parlement. “Goed dat het gerestaureerd wordt, jammer dat er geen overleg was”

GentHet debat over het Groot Vleeshuis beroert niet alleen in Gent de gemoederen. Woensdagmiddag werd zelfs aandacht besteed aan het thema in de plenaire vergadering. Daar was minister Diependaele alvast genuanceerder dan hij eerder deze week was. “Goed dat het gebouw gerestaureerd wordt, maar is een andere invulling niet mogelijk?”