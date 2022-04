Dealende twintiger verbergt kilo cannabis in zijn slaapkamer: “Ik smoor omdat ik veel aan mijn hoofd heb”

Toen de politie nadien de slaapkamer van de de beklaagde onderzocht, vonden ze daar nog eens meer dan een kilo van de drugs én een kleine 2.000 euro cash. Uit onderzoek zou later blijken dat hij in de vier maanden waarin hij dealer was, drie kilo cannabis zou hebben verhandeld. Hij verkocht telkens in hoeveelheden van 50 gram. T.B. deed dit naar eigen zeggen om zijn verslaving te kunnen bekostigen. Zelf gebruikte hij ongeveer 5 gram cannabis per dag.

“Ik smoor zoveel omdat ik veel aan mijn hoofd heb”, verklaarde de jongeman aan de rechter. Deze laatste las hem eens goed de levieten. “U mag de onderzoeksrechter dankbaar zijn dat u niet in de Nieuwe Wandeling bent beland. Voor een dergelijke hoeveelheid is dat nochtans niet abnormaal. Weet u hoeveel twintigers in uw situatie ik hier al heb zien passeren in mijn carrière? En hoeveel onder hen in de gevangenis zitten of dood zijn?” zuchtte hij terwijl de jongeman gegeneerd naar de grond keek. De man riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van 1.000 euro. Aangezien hij nog een blanco strafblad heeft, is de kans groot dat hij een voorwaardelijke straf krijgt.