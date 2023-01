De wereldgeschiedenis herschreven tijdens een klassiek concert. “Een meteoriet, of misschien had een dinosaurus een vleermuis opgegeten, dat kan ook...”

“De vissen konden toen nog niet uit het water, want er was nog geen ozonlaag om hen te beschermen tegen de UV-stralen van de zon, en ze hadden ook nog geen zonnecrème. En zelfs al hadden ze zonnecrème, dat zou niet helpen, want ze hadden geen armen om zich in te smeren, die vissen.” Het publiek smùlde van de geschiedenisles van Stefaan De Winter en zijn Verdammte Spielerei, in de prachtige concertzaal van de Bijloke. Geheel in zijn eigen stijl overliep hij op een uurtje tijd de geschiedenis van het ontstaan van de aarde tot vandaag. Doorspekt met grappen en grollen en absurde bedenkingen, maar wel correct. En bijna ongemerkt kregen de kinderen ook een flinke schep klassieke muziek ingelepeld.

Pintje

Want vergis u niet, hoe grappig en absurd het allemaal mag lijken, het was een voorstelling van topniveau, met muziek gespeeld door het Symfonieorkest Vlaanderen. En al die ‘saaie muzikanten’ speelden maar wat graag mee met de show. “Moet ik uw viool eens in brand steken? Ah nee, ik zou beter een contrabas pakken.” Een doorsnee zin in het thema ‘de mens leert het vuur beheersen’. VLAM VLAM VLAM heet het project, verwijzend naar dat vuur maar ook naar de snelheid waaraan Stefaan een paar miljard jaar geschiedenis overloopt. En jawel, zelfs in deze setting vond hij de mogelijkheid om tijdens de voorstelling een pintje te drinken.

Volledig scherm Geschiedenisles met Stefaan: van de aapmens tot de 'homo americanus'. "Die is nog niet ontdekt maar wij hebben hem wel al gevonden" © VDS

“Elk jaar brengen wij zo’n familievoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar”, vertelt Josie Vranken van het Symfonieorkest Vlaanderen. “En elke keer doen we dat samen met een ‘externe maker’. Het is de tweede keer dat we met Die Verdammte Spielerei in zee zijn gegaan. Het hele concept komt uit hun brein. We hadden al een uitverkochte voorstelling in Brugge, en ook in Gent was er geen plekje meer vrij. Nu komen er nog een aantal schoolvoorstellingen. Wie nog met de kinderen naar onze familievoorstelling wil komen, zal dus jammer genoeg moeten wachten tot volgend jaar. Kaarten zijn te krijgen vanaf juni.”

