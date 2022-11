De warmste woordspeling: De Vieze Gasten worden De Fleece Gasten. “Mensen samen warm houden is een positief signaal”

Bij De Vieze Gasten komen ze wel vaker verrassend uit de hoek, maar deze stunt is toch echt opvallend. “In plaats van thuis angstvallig de thermostaat in de gaten te houden, kom je beter gezellig alleen of met je familie en vrienden naar Bij’ De Vieze Gasten”, zegt artistiek coördinator Guus Van Der Kreeft laconiek. “Alleenstaanden en gezinnen kampen allemaal met stijgende energieprijzen. Waarom blijven we dan allemaal in onze aparte huizen zitten terwijl we even goed, net als vroeger, met alle buurtbewoners tezamen rond de stoof kunnen kruipen?”