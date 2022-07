De vijftien optredens om te zien op de Gentse Feesten: Masked Singer-sterren en veel toppers van Vlaamse bodem

Gent Mathieu (25) brengt met Hip Hop Hooray elke dag hiphop naar het Baudelo­park: “We hebben een volledig Gentse line-up”

Dat hiphop aan een opmars van jewelste bezig is, hoef je Mathieu Brouillet (25) van Hip Hop Hooray niet te vertellen. Al vijf jaar lang organiseert hij hiphopevenementen in Gent. Tot voor corona bleef het iets of wat een niche, maar nu boomt hiphop als nooit tevoren. Dat zal ook op de Gentse Feesten te merken zijn, want in het Baudelopark zullen liefhebbers zich voor het eerst kunnen uitleven in een hiphop dorp.

13 juli