De verrassing van de Feesten: wat steken ‘die van CirQ’ dit keer uit in de Willem de Beersteeg. “Experimenteren met mensen en emoties”

Ook plaats voor leerlingen buitenge­woon onderwijs op Zomeracade­mies

Op heel wat locaties in Gent start deze week de gratis Zomeracademie. Leerlingen krijgen er twee weken lang oefenkansen Nederlands, aangevuld met sport, spel en cultuur. 680 kinderen schreven zich al in, maar er is nog plek. Voor het eerst kunnen ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs een zomerschool meepikken.