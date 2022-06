De ‘slag’ om de Stadshal: Die Verdammte Spielerei claimt Emile Braunplein tijdens Gentse Feesten, maar dat is al bezet

Gent Auto belandt in Gentse wateren: 29-jarige bestuurder uit Lede overleden

Aan de Nieuwbrugkaai, de ‘zijkant’ van Portus Ganda, is vanmorgen vroeg een auto in het water beland. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De inzittende, een 29-jarige man uit Lede, is uit het voertuig gehaald, en werd nog gereanimeerd. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

12 juni