De natte droom van elke speler: dit weekend grote spelletjesbeurs in Flanders Expo

GentVerzot op gezelschapsspelen? Dan moet je in Flanders Expo zijn komend weekend. Daar gaat het Spellenspektakel door. In Nederland is de beurs al bijna 30 jaar een succes, nu landt hij voor het eerst ook in ons land. Verwacht je aan een hoop nieuwe (maar ook klassieke) spelletjes die je ter plekke kan testen – onder professionele begeleiding – en kopen als je wil.

In Nederland is het al 29 jaar een succes, het Spellenspektakel. Bewijs daarvan zijn de 18.000 bezoekers die er vorig jaar naartoe gingen. Vroeger ging de beurs in Eindhoven door, waardoor er ook heel wat Belgen naartoe kwamen. Drie jaar geleden verhuisde hij naar Utrecht, een stuk verder van de grens, waardoor dat minder het geval. Zo kwam Frank Bunnik, de organisator van het Spellenspektakel, op het idee om de beurs naar België te brengen.

“Ons land telde al een aantal spelletjesbeurzen, zoals het Spellenfestival in Genk en Spel in Antwerpen. Maar een beurs zo groot als het Spellenspektakel, dat was er nog niet”, vertelt Bert De Smet, directeur van de Belgische tak van Asmodee, leider op de Belgische spelletjesmarkt en verdeler van klassiekers zoals Dixit, Ticket 2 Ride en Jungle Speed. Geen wonder dat Asmodee één van de grootste standen uitbaat in Hal 3 in Flanders Expo waar de beurs doorgaat.

Wat valt er te beleven? Een heleboel zo blijkt. Niet alleen worden de allernieuwste (maar ook klassieke) kaart- en bordspelen uitgesteld, je kan ze met ook testen ter plekke. “Als je een spel moet kiezen in de winkel, moet je afgaan op aanraders van vrienden of reviews”, legt De Smet uit. “Op deze beurs kan je ze meteen ook testen, zonder de spelregels te lezen. Op onze stand zullen een 20-tal doorgewinterde spelers klaarstaan om de bezoekers te begeleiden. Op basis van hun profiel, zullen ze dit of dat spel aanraden en de regels uitleggen.” Is het spel een succes? Dan kunnen de bezoekers meteen naar de verkoopstand afzakken.

Volledig scherm Spellenspektakel in Flanders Expo © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Dirk De Smet van Asmodee en acteur Jasper Heyman. © Wannes nimmegeers

Bekend volk

Of De Smet veel volk verwacht op de beurs? Toch wel. “We hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd met Asmodee om te weten hoe vaak de Belgen een spel spelen. Daaruit blijkt dat 8 op 10 regelmatig speelt en dat 1 op 4 Belgen minstens één keer per week een spel speelt. Voor veel Belgen was de pandemie een trigger om terug vaker spelletjes te spelen.”

Voor acteur Jasper Heyman, bekend van Campus 12 en de Ketnet band, was dat het geval. Vrijdag kwam hij al een kijkje nemen naar de opbouw, zondag komt hij nog eens terug om te shoppen. “Ik heb altijd graag spelletjes gespeeld, maar sinds de pandemie speel ik weer elke week een spel”, zei hij vrijdag. “Als ik naar school ga of een opnamedag heb, neem ik graag een klein spel mee in mijn rugzak. Op een dood moment tover ik dan een Jungle Speed of Exploding Kittens tevoorschijn. Nu het weer kouder wordt, heb ik een extra excuus om nog meer spelletjes te spelen.”

Uit het onderzoek van Asmodee blijkt ook dat 50 procent van de Belgen het liefst op een regenachtige of koude dag een spel speelt. Met de winter, maar ook de herfstvakantie in het vooruitzicht, is de beurs dus perfect gepland. Wil je graag zelfs eens langsgaan? Weet dan dat je 21 euro neerlegt als volwassene – hiermee krijg je ook toegang tot FACTS – en dat kinderen onder de 11 jaar gratis binnen mogen. Geniet ervan!

Volledig scherm Spellenspektakel in Flanders Expo © Wannes Nimmegeers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.